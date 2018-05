Waylon steekt Belgische zangeres Sennek een hart onder de riem na Songfestival-verlies

Het Songfestival barstte gisteravond los in Lissabon met de eerste halve finale. Ook België was aan de beurt. Maar helaas: zangeres Sennek kreeg te weinig punten om het tot de finale te schoppen.

“Sorry als ik iedereen heb teleurgesteld”, reageerde ze onder meer na de pijnlijke uitslag in het Nieuwsblad.

Niet verdiend

Tegenstander of niet: onze Waylon leeft hartstikke mee met onze buren. Op Instagram laat ‘ie dan ook weten het zeker niet eens te zijn met de uitslag. “Absoluut niet verdiend!”, schrijft de zanger, onder een foto van de Belgische vlag.

Outlaw in ‘em

Morgen is het aan Nederland, dus Waylon, de beurt om zich te bewijzen in de tweede halve finale van het Songfestival. Hij is als achtste aan de beurt met rocknummer Outlaw in ‘em.

Vorig jaar werd de Macedonische kandidate Jana Burceska live tijdens het Songfestival door haar vriend ten huwelijk gevraagd:

