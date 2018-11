Waylon deelt in preview 'The Voice of Holland' al een sneer uit naar Lil' Kleine

Vanavond gaat het nieuwe seizoen van The Voice of Holland van start. Het wordt het eerste seizoen met Lil’ Kleine als coach. En dáár hebben de andere coaches wel wat over te zeggen.

Al vanaf het moment dat bekend werd dat rapper Lil’ Kleine de nieuwe coach in The Voice of Holland is, zijn er eigenlijk twee kampen. Aan de ene kant de groep mensen die het wel ziet zitten dat de rapper het team komt versterken en aan de andere een groep die het verschrikkelijk vindt dat hij op een van de rode stoelen zit dit seizoen. Niet alleen de kijkers van het programma hebben iets over de nieuwe coach te zeggen, de andere drie coaches ook.

Bakvissen

In een promofilmpje van het nieuwe seizoen geven de andere coaches antwoord op de vraag wat er staat te gebeuren met Lil’ Kleine als coach. “Hoe dat afloopt, wil iedereen weten”, zegt Ali B daarover. “Iedereen is in één keer op scherp”, zegt Waylon. Daarop volgt meteen een sneer: “Wie voor hem gaan kiezen? Bakvissen”. De strijd is dus duidelijk losgebarsten. Zelf zegt Lil’ Kleine: “Waarom ga ik The Voice of Holland doen? Omdat ik het een stukje erkenning vind. Het bevestigt dat je een groot artiest bent.” Wij zijn zeer benieuwd hoe dit uit gaat pakken.

Eerste beelden nieuwe seizoen The voice met Lil’ Kleine https://t.co/tmVlfxXzvn pic.twitter.com/MCfvf65DoJ — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 12 oktober 2018

Het hele fragment zien? Dat vind je hier.

