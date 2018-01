Waylon presenteert niet 1, maar zelfs 5 mogelijke Songfestival-liedjes

Waylon houdt het naderende Songfestival spannend. Hij maakt niet één, maar vijf potentiële nummers waarmee hij ons land gaat vertegenwoordigen.

De zanger zal eind mei de liedjes laten horen bij De Wereld Draait Door, vijf dagen achter elkaar.

Kiezen

Vervolgens moet er een knoop worden doorgehakt: met welk nummer bestormt Waylon het Eurovisie Songfestival in Portugal? Wij, het publiek, hebben het daarin niet voor het zeggen. Het schijnt dat de zanger uiteindelijk zélf het liedje kiest. Maar dat hij er eerst vijf presenteert, heeft vást iets te maken met dat hij even wil polsen hoe ze bij het publiek vallen, en op basis daarvan zijn keuze maakt. We zijn benieuwd!

Calm after the storm

De verwachtingen voor Waylon zijn hoog. Samen met Ilse DeLange veroverde hij tijdens het Eurovisie Songfestival in 2014 namelijk de tweede plaats, met het nummer Calm after the storm. Vorig jaar vertegenwoordigden zussen Lisa, Amy en Shelley van O’G3NE ons land in Oekraïne, waar ze met hun nummer Lights and shadows de elfde plek bereikten. Weet Waylon ons in Lissabon weer in de top 10 te krijgen?

Bron: AD. Beeld: ANP