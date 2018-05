Waylon blikt met liefdevolle boodschap en foto's terug op zenuwslopende avond

Hèhè, de kop is eraf voor Waylon, die gisteravond een plekje in de finale van het Eurovisie Songfestival heeft weten te bemachtigen. Morgen is het zover, maar vandaag blikt hij alvast even terug.

“About last night…”, begint de Outlaw in ‘em-zanger zijn boodschap.

Liefde

“Ik wil iedereen bedanken die nog steeds in liefde gelooft”, vervolgt hij bij een reeks foto’s van de zinderende avond. “We zijn een weerspiegeling van wat we willen zien.” Of de kiekjes prijkt Waylon samen met zijn dansers op het podium en backstage, en komt zijn liefde Bibi Breijman ook voorbij.

Kritiek

Zijn tekst klinkt wellicht wat cryptisch. Wij denken dat Waylon er vooral mee doelt op de discussie omtrent zijn achtergronddansers. Sommigen vinden namelijk dat zij totaal niet bij het nummer passen. Anderen vinden het zelfs wat discriminerend overkomen, omdat het allemaal dansers zijn met een donkere huidskleur die zo’n outlaw dan zouden moeten weerspiegelen. Niets van dat, aldus Waylon. Het is allemaal liefde. En die instelling heeft hem mooi een plekje in de finale opgeleverd.

Vanavond alweer zingen

Waylon ontkurkte gisteravond nog een fles champagne, maar zal ondanks zijn rock ’n roll-imago niet al te diep in het glaasje hebben gekeken. Vanavond vindt namelijk de repetitie voor de finale van het Songfestival plaats. Hij zal weer flink moeten presteren, want op basis van dit optreden geeft de vakjury hem zijn punten. Toi, toi, toi!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP