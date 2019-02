Waylon geeft TVOH-winnaar nog één allerlaatste tip als coach

Waylon was de coach van de winnaar van The voice of Holland 2019. Hij heeft Dennis tijdens The voice ontzettend veel geholpen en sluit op Instagram af met z’n allerlaatste tip.

De winnaar van de felbegeerde titel ‘The Voice of Holland’ 2019 is Dennis. Dit werd afgelopen vrijdag betekent gemaakt tijdens de finale van de talentenshow. De 24-jarige student uit Spijk heeft daarmee een platencontract, een clipopname in Zuid-Afrika én een bedrag van €50.000 gewonnen. Dit betekent een mooie toekomst voor hem, maar volgens Waylon moet hij niet vergeten wat er écht toe doet in het leven.

Toekomst

“Lieve Dennis van Aarssen, wij proosten vanavond op jouw toekomst en carrière! Een laatste tip van je coach staat op deze tafel geschreven…”, begint Waylon zijn toespraak op Instagram. Hij plaatst een foto van hem samen met zijn vriendin Bibi Breijman en hun dochtertje Teddy. Op de tafel staan de woorden “liefde, geluk en vriendschap” geschreven.

Rotsvast vertrouwen

“Laat dat de basis zijn van je toekomst in dit gekke vak. Ik gun je de hele wereld samen met je lieve meisje! Geniet met elkaar van alles wat gaat komen en blijf altijd geloven in deze waarden. Je verdient het maatje… Ik heb een rotsvast vertrouwen in je. Je bent een lieverd! Heel veel liefde, geluk en vriendschap van de familie Bijkerk.” Wat een mooi advies!

Bron: Instagram. Beeld: ANP