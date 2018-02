Waylon laat tweede potentiële Songfestival-liedje horen: dít zijn de reacties

En dat was nummer twee: Waylon zong vanavond in de uitzending van ‘De wereld draait door’ zijn tweede mogelijke Songfestival-liedje. Maar hoe reageerden de kijkers?

Waylon gaat dit jaar voor ons land naar het Eurovisie Songfestival. Maar welk liedje hij daar gaat zingen, dat is nog de vraag. De zanger heeft maar liefst vijf potentiële nummers gemaakt die hij één voor één laat horen in DWDD.

Eerder al zong hij het nummer Back Together. Vanavond was het de beurt aan het liedje Outlaw in em. De reacties op Twitter zijn een stuk enthousiaster dan bij liedje nummer 1.

Wauw wauw @waylonline wat een fantastisch optreden en wat een lekker nummer, love it😍😍😍 #dwdd — Mirjam (@Mirjamxxx) 26 februari 2018

Dit is wel die knaller van Waylon! Blijft je wel bij na 20 andere landen. Schrijf @waylonline nooit af! 💪 #dwdd — Guido🐦 (@GKlerk) 26 februari 2018

Jaaaa! Deze moet het worden! #DWDD #waylon. Ik haat het songfestival maar dit bied perspectief — Mascha de Haan (@MaschadeHaan) 26 februari 2018

Waylon hoeft morgen niet meer terug te komen wat mij betreft. Songfestivalliedje is vanavond gezongen! #dwdd — Berty van der Steen (@BertyvanderStee) 26 februari 2018

Geschikt?

Maar, zo zeggen veel mensen, toch is dit lekkere nummer niet echt geschikt voor het Songfestival.

Het tweede nummer “Outlaw In Em” van @waylonline is meer een nummer voor op festivals zoals Lowlands of Zwarte Cross, maar voor #songfestival is dit een afrader. To Much #dwdd — Ahre Handy (@ahrehandy) 26 februari 2018

#dwdd #Waylon #Songfestival Nr 2 stuk beter dan nr 1, maar niets voor het Songfestival. — Astrid Harting (@itsAssie) 26 februari 2018

Juist wel!

Toch is niet iedereen het daar mee eens. Een stevige rockplaat kan best naar het Songfestival!

Mensen, just saying, er gaat wel vaker rock naar het Songfestival. Sterker nog, 4 van de 21 liedjes die tot nu toe bevestigd zijn, zijn rock liedjes! #DWDD — Timselvision (@CalmAfterTheTim) 26 februari 2018

Countryrock! Adrenaline pompende muziek. Hiermee slopen we dat hele songfestival #dwdd #Waylon — Jeroen (@JWVineyard) 26 februari 2018

Beluister het nummer Outlaw in em hier terug en oordeel zelf…

Nog drie nummers te gaan

De komende dagen volgen nog de laatste drie nummers: dinsdag The world can wait, woensdag That’s how she goes en donderdag Thanks but no thanks. De mening van de kijker telt helaas niet mee in het eindoordeel. “Eigenlijk was het eerst de bedoeling om de mensen te laten kiezen”, zei Waylon eerder al tegen Matthijs van Nieuwkerk. Maar hij heeft geen vertrouwen meer in de mening van de kijker sinds het Nederlandse publiek Kimberly naar huis stuurde in The Voice. “Diezelfde avond heb ik besloten dat ik zelf zou gaan kiezen.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: DWDD. Beeld: ANP