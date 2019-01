Waylon doet opvallende uitspraak over winnaars van 'TVOH'

Waylon heeft zich in een interview met Telegraaf kritisch uitgelaten over eerdere winnaars van The Voice of Holland. De zanger zegt het zonde te vinden dat er zo weinig winnaars zijn uitgegroeid tot grote sterren.

Alleen zangeres Maan en meidengroep O’G3NE zijn volgens hem uitzonderingen.

Advertentie

Geen beter podium

Rondom andere winnaars zoals Ben Saunders, Iris Kroes, Leona Philippo, Julia van der Toorn, Pleun Bierbooms en Jim van der Zee is het al een tijdje stil. “Achter de schermen hebben we daar ook wel eens discussie over”, vertelt de zanger aan Telegraaf. “Je hebt bijna de hele vijver met talent in Nederland leeggevist en je hebt geen gigantische ster gemaakt. Dat heeft niets te maken met het programma, want je kunt geen beter podium krijgen als artiest.”

“Doodzonde”

Waylon denkt dat het probleem ligt bij wat er na The Voice gebeurt. “Op het moment dat een artiest heeft gewonnen, zoals vorig jaar Jim, gaat hij een coveralbum opnemen. Dat vind ik doodzonde. Ik wil Jim leren kennen, die covers heb ik hier al gehoord.”

Belangrijk advies

De zanger haalt het advies naar voren dat hij in 2017 aan zijn pupil Pleun gaf. “Eigenlijk vind ik dat je er na The Voice binnen een jaar voor moet zorgen dat je niet meer Pleun van The Voice bent. Dan moet je ervoor zorgen dat je Pleun bent, of Jim, of wie dan ook. Dat is jóúw taak. Daar zullen mensen je mee moeten helpen, maar dat zijn niet per se de mensen die je aangewezen krijgt.”

Twee kanten

Waylon, die zelf meedeed aan Holland’s Got Talent, benadrukt dat er vanuit twee kanten iets zou moeten veranderen. “Ik vind dat de artiesten slimmer moeten zijn en het programma de periode erna op een andere manier moet regelen. Het is niet aan mij, maar ik mag het wel aangeven. Daarvoor ben ik ook coach, toch?”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP