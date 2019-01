Waylon voert zijn kandidaten whisky tijdens 'The Voice'-battles

Zoals het een goede coach betaamt, stoomt Waylon zijn kandidaten in The Voice zo goed mogelijk klaar voor hun optredens. Op een ietwat onconventionele manier, misschien.

“Al die crooners lusten een behoorlijk borreltje”, zegt Waylon in een voorproefje van de laatste the battles-aflevering van vanavond, waarna hij een fles whiskey op tafel slingert. “Want het moet natuurlijk wel een beetje gesmeerd worden, hè.”

Advertentie

The lady is a tramp

Met een slok beginnen kandidaten Dennis en Jackie met – of eigenlijk tegen, want: the battles – elkaar The lady is a tramp van Frank Sinatra te zingen. En wat we horen, klinkt in ieder geval al steengoed. Waylon proost er zelf ook al op.

De laatste the battles-ronde van The Voice is vrijdag om 20.30 uur te zien op RTL 4.

Bron: Instagram RTL 4. Beeld: ANP

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!