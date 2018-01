Waylon woest na respectloze woorden van Peter R. de Vries en Marc van der Linden over burn-out

Steeds meer vloggers kampen met een burn-out. Hier werd in RTL Boulevard over gepraat en dat zorgt nu voor een fikse discussie.

Bibi Breijman, de vriendin van Waylon, heeft ook te maken met een burn-out. Ze zegt dat dit komt door al het vloggen – het constant plaatsen van video’s van haar eigen leven.

Commentaar

Marc van der Linden en Peter R. de Vries begrijpen het probleem niet zo. Ze vinden dat Bibi ‘dan maar moet stoppen met vloggen’. Marc: “Ze zegt bovendien niet eens dat ze een burn-out heeft, maar bijna. En dat komt door het vloggen. Dan is mijn vraag waarom ze dat dan (prachtig in beeld gebracht) in een vlog deelt. Neem rust, word beter!”

Waylon is woest

Waylon reageert zó op alle ophef: “Einde discussie” was het wijze besluit op twitter van Marc van der Linden over de discussie die hij zelf samen met z’n vriend Peter r. de Vries was begonnen van de week tijdens een uitzending van RTL Boulevard… Het onderwerp van de “discussie” was de burn-out van Bibi. Nu heb ik geen behoefte om ook maar in 1 en dezelfde ruimte te zitten met dit soort enge types die zelf waarschijnlijk genoeg lijken in hun kast hebben voor een heel kerkhof maar toch reageer ik even heel kort omdat ik graag opsta voor iemand die ik lief heb en geraakt is en dit soort dingen helemaal niet aankan op dit moment! De lacherige arrogantie die deze twee heren hadden over iets waar ze beiden geen weet van hebben en het advies om dan maar iets anders te gaan doen getuigt van een domheid die ik lang niet heb gezien van 2 “gerespecteerde volwassenen”… Niemand heeft een alibi nodig voor de manier waarop hij of zij zich voelt en die innerlijke strijd is iets wat van jezelf is… Niemand zit te wachten op een omhooggevallen politieagent of een hielenlikker voor advies! Laat dit maar aan mensen over die daadwerkelijk begaan zijn of professioneel genoeg om dit te beoordelen… Ga lekker solliciteren bij de muppetshow!

Mijn advies… Sluit een discussie pas als je je er van te voren in verdiept hebt! Niet zomaar iets zeggen… Dan kom je namelijk nogal dom over als “deskundige”. Einde discussie… En nu allemaal weer verder met je eigen problemen!”

Ook stylist Fred van Leer bemoeit zich met de ophef. “Echt bizar dat er 2 volwassen mannen lacherig doen over iemand met een burn-out”, aldus Fred.

Bron & Beeld: Instagram