Oeps! Website van Britse royals linkte per ongeluk naar pornosite

Oei, de Britse royals hadden maandag te maken met een heel pijnlijke situatie. Een van de officiële websites van de koninklijke familie linkte namelijk door naar een pornosite. En dat was nou niet de bedoeling.

Koningin Elizabeth heeft op haar website een pagina waarop de goede doelen worden genoemd waar de royals bij betrokken zijn. Dolen Cymru is een van die liefdadigheidsorganisaties. Deze organisatie zet zich in voor het creëren van positieve, duurzame veranderingen in het Zuid-Afrikaanse koninkrijk Lesotho en in Wales. Vooral prins Harry is bij deze organisatie betrokken.

Foute link

Dolen Cymru wordt, net als de andere goede doelen die de familie steunt, genoemd op deze webpagina. De bedoeling is uiteraard dat er gelinkt wordt naar de website van de organisatie. Maar in plaats daarvan werd er gelinkt naar een Chinese pornowebsite. Deze site biedt live sexshows aan.