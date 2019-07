Deze website helpt je om jouw perfecte kindernaam te vinden

Daan, Evi, Tom, Mees of toch Zoe: het kiezen van een kindernaam doe je niet 1-2-3. Vind je het moeilijk om een keuze te maken? Daar kan deze website je een handje bij helpen.

Voor elk klusje of elke vraag is er tegenwoordig een app of een website die je helpt. Zo helpt de website Names I Like je met het kiezen van een babynaam. Om achter de naam te komen die perfect bij jou past, beantwoord je 20 vragen met verschillende namen. Op basis van de keuzes die je maakt, kiezen zij de perfecte naam voor jou.

Advertentie

Makkelijker kiezen

Kies jij steeds de korte namen? Dan komen deze namen in jouw uitslag natuurlijk ook terug. Daarnaast wordt bij de 30 namen die bij jou passen ook gekeken naar de oorsprong van de naam en de populariteit. Jouw lijst zal dus niet ineens vol staan met klassieke namen terwijl je voor korte, moderne namen hebt gekozen. Dat maakt het kiezen toch net wat makkelijker.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair.be. Beeld: iStock