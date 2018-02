Weduwe Eberhard van der Laan schrijft ontroerende column over gemis

Het is inmiddels vier maanden geleden dat de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan overleed. Voor Femke, de weduwe van Eberhard, voelt het al langer. ‘’De tijd waarin je iemand mist, is nooit kort,’’ schrijft ze in haar column voor ‘Het Parool’.

Femke doet deze conclusie naar aanleiding van een gesprek met haar jongste zoon. “Vind je het eigenlijk lang of kort?”, vroeg ze hem toen Eberhard vier maanden geleden was overleden. “Lang natuurlijk,” was zijn antwoord. “Het is zelfs al een ander seizoen.”

Geen knuffel

Het valt Femke op dat veel mensen zeggen dat het ‘kort geleden’ aanvoelt dat Eberhard overleed. Voor haar zoon is dat niet zo. ‘’Als je negen jaar bent, werkt dat anders. Dan is het gewoon lang geleden. Toen was het herfst, nu is het winter. Je hebt een grotere schoenmaat. Je hebt al eeuwen geen knuffel meer van hem gehad’, schrijft ze.

‘’Al heel lang dood’’

‘’Natuurlijk is vier maanden lang als je negen jaar bent en je vader is dood. Het werkt ook zo als je dertig jaar ouder bent en je man is overleden. Eberhard is al heel lang dood. Mijn voeten zijn gelukkig niet gegroeid sinds oktober en je moet mij vooral niet op een grasveld tegen een bal laten schoppen, maar ook ik heb al eeuwen geen knuffel meer van hem gehad. De tijd waarin je iemand mist, is nooit kort,’’ sluit ze haar column af.

Bron: Het Parool. Beeld: ANP