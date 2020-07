Weduwe Marc de Hond heeft veel steun aan haar kinderen: “Zij houden mij bezig”

Remona Fransen, de weduwe van Marc de Hond, heeft het niet makkelijk met zijn dood. Toch heeft ze ontzettend veel steun aan haar twee kinderen Livia en James, zo laat ze in een interview in ‘De Telegraaf’-bijlage ‘Vrouw’ weten.

Volgens Remona is het fijn dat de kinderen een leeftijd hebben dat ze er nog niet zo in blijven hangen.

“Het leven gaat door”

“Livia is af en toe even verdrietig, maar dan ziet ze iets vliegen en is ze het alweer vergeten. Gelukkig maar. Ik denk dat dat het voor mij ook wat draaglijker maakt,” zo vertelt Remona. “Ik kan wel in mijn bed gaan liggen huilen – en dat doe ik ook echt weleens – maar niet de hele dag. Het leven gaat door.”