Weduwe Marc de Hond openhartig over verlies van haar man

De weduwe van Marc de Hond, Remona Fransen, heeft zich uitgesproken over het verlies van haar man en de laatste periode met hem. Dit deed ze woensdagavond in een openhartig gesprek bij praatprogramma Op1.

Ze schoof aan tafel samen met de broer van Marc, Brian de Hond.

Ziektebed Marc de Hond

Presentator, cabaretier en rolstoelsporter Marc de Hond overleed aan de gevolgen van kanker. In 2002 werd er bij Marc al een een tumor ontdekt in zijn ruggenmerg. Door complicaties tijdens de spoedoperatie belandde hij destijds in een rolstoel. In 2018 maakte Marc bekend dat er wederom een kwaadaardige tumor bij hem was ontdekt, ditmaal in zijn blaas. Aan de gevolgen hiervan overleed de alleskunner op 3 juni 2020.