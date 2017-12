Weduwnaar hangt briefje op in supermarkt: "Wie heeft er nog een plaatsje voor mij om Kerst te vieren?"

Briefjes op het prikbord in de supermarkt gaan meestal over praktische zaken, maar dat was de vraag van gepensioneerde man allerminst. Hij hing een brief je op met een hartverscheurende vraag: ‘Wie heeft er voor een eenzame gepensioneerde een plaatsje om Kerst te vieren?’

De 27-jarige Lisa zag het briefje van de eenzame man uit Berlijn hangen. “Ik was wel even van slag na het lezen van het bericht”, vertelt ze in een Duitse krant. Ze maakte een foto van het briefje en plaatste het op haar Facebook-pagina. Haar post werd in no time ruim 6 duizend keer gedeeld.

Honderden reacties

“Honderden mensen stuurden me een berichtje om te zeggen dat ze wel een plekje vrij hadden voor de man. Ik had nooit gedacht dat er zoveel mensen op zouden reageren”, vertelt Lisa. “In de supermarkt zou er misschien ooit iemand gekeken hebben of was het misschien helemaal niet man opgevallen.”

Plekje kiezen

De Duitse nam zelf contact op met de weduwnaar zodat hij niet overstelpt zou worden door alle berichten. “Hij was erg ontroerd en dolblij dat er zoveel mensen gereageerd hebben.” Ze gaan nu samen een fijn plekje kiezen waar de weduwnaar de Kerst zal doorbrengen.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock