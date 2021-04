Weduwnaar ex-vrouw André Hazes uit kritiek op docu: “Geld verdiend over de rug van Ellen”

Opnieuw doet de André Hazes-documentaire Kleine jongen: het echte leven van André Hazes stof opwaaien. Vorige week was Roxeanne Hazes niet te spreken over de beelden die zonder haar toestemming zijn gebruikt voor de reeks, nu is het de weduwnaar van André’s tweede vrouw Ellen Wolf die van zich laat horen.

Op Facebook doet Joppe zijn beklag over de documentaire en vooral de werkwijze van de productiemaatschappij.

“Vanavond in deel twee van Kleine jongen worden beelden en filmpjes vertoond van Ellen”, schreef hij gisteravond. “Als nabestaanden zijn wij nooit gevraagd of geïnformeerd om goedkeuring of deelname.” Joppe omschrijft ook hoe zij zich niet kunnen vinden in de partij waar het geldelijk gewin van de documentaire naartoe gaat. “En wij vinden dat er geld wordt verdiend over de rug van onze dierbare Ellen.” Daarom zochten de nabestaanden contact met AVROTROS en de productiemaatschappij, “om de uitzending te stoppen of de deelname van Ellen te schrappen.”

De familie kreeg geen reactie op het officiële verzoekschrift. “Nogmaals: wij distantiëren ons ten zeerste en doen een beroep op Rachel om de opbrengsten van deze serie te doneren aan de Jellinek-kliniek en aan de opvang van kinderen die seksueel misbruikt zijn in hun leven.”

Vanavond in deel twee van Kleine Jongen worden beelden en filmpjes vertoond van Ellen. Als nabestaanden zijn wij nooit… Geplaatst door Joppe de Ree op Woensdag 21 april 2021

Ook aan Roxeanne geen toestemming gevraagd

Via haar management liet Roxeanne eerder aan de producent van de André Hazes-documentaire (Vincent TV producties) weten dat ze niet akkoord ging met het gebruik van haar beelden in de reeks. ‘Het kwetst me dat deze wens is genegeerd en dat dit in de komende afleveringen naar alle waarschijnlijkheid nog vaker gebeurt’, schreef ze na de eerste aflevering. ‘Aangezien ik niets anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelfgekozen moment willen bekijken en aan mijn kind laten zien.’

In een reactie aan NU.nl heeft AVROTROS laten weten dat de intro van de documentairereeks wordt aangepast. “Zijn dochter Roxeanne heeft besloten geen actieve rol te spelen in deze documentaire en dat is haar goed recht”, luidt het statement. “De privébeelden waaraan Roxeanne refereert, zitten om die reden dus ook niet in de documentaire.” Wat ze doen met het dringende verzoek van de nabestaanden van Ellen, moet dus nog blijken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP