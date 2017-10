Deze weduwnaar gaat iedere dag uit lunchen met een foto van zijn vrouw

De 93-jarige Clarence Purvis een bekende verschijning in zijn dorp Glennville in Georgia. Daar gaat hij iedere dag uit lunchen met een foto van zijn inmiddels overleden vrouw Caroline.

Toen Clarence zijn Caroline eeuwige trouw beloofde, bedoelde hij ook echt: eeuwige trouw. Nadat Caroline overleed, doet hij er alles aan de herinnering aan zijn vrouw in leven te houden. Dat betekent dat hij iedere dag uit lunchen gaat in hetzelfde tentje waar hij iedere dag lunchte met zijn vrouw. Terwijl hij zit te eten, zet hij een ingelijste foto van Caroline naast zich neer.

Geheim

Het stel ontmoette elkaar in 1948 en was sindsdien onafscheidelijk. Totdat Caroline in 2013 overleed. “Er is niemand die meer van een ander houdt dan ik deed van mijn vrouw”, zegt Clarence zelf. “Ik wilde wat zij wilde en zij wilde wat ik wilde.” Het geheim van hun huwelijk? “Samen lunchen, thuiskomen, televisie kijken, naar bed gaan en elkaar liefhebben. Wat wil je nog meer?”

Graf

Alsof het nog niet bijzonder genoeg is dat hij iedere dag een foto van zijn vrouw meeneemt als hij gaat lunchen op hun favoriete plek bezoekt hij ook nog eens 125 keer (!) per maand haar graf. “Ik hou gewoon zoveel van haar. En ik mis haar heel erg. Ik denk dat zij dat ook zou doen.”

Nieuwe liefde

Hoewel iedereen hem zegt dat een nieuwe liefde hem goed zou doen, is Clarence daar simpelweg nog niet klaar voor. Hij gelooft niet dat “Als ik het haar zou vragen, zou ze zeggen: doe wat jij wil. Dat is hoe we met elkaar omgingen.”

Bron: Babble.com. Beeld: Facebook