Nét je vrouw verliezen, maar een paar dagen later al een obstacle run rennen – ter ere van haar. Wát een kracht van de Venlose Mike Helgers (38).

Mike’s vrouw Gitte (29) kwam afgelopen weekend om het leven bij een obstacle run in Venlo, na een botsing met een deelnemer in het water.

Gitte wordt deze vrijdag herdacht en begraven. En Mike? Die bereidt zich voor op de stormbaanloop Strong Viking in Nijmegen aanstaande zondag. Met het rugnummer 34 van zijn overleden liefde, zal hij aan de start staan. Om haar te herdenken en te eren.

Grenzen opzoeken

Samen met Gitte bestormde Mike de ene na de andere obstacle run. Duitsland, Frankrijk, België: hun benen kenden geen grenzen en ze trainden iedere dag samen. “Gitte kende de risico’s en zocht die, net als ik, ook op”, vertelt Mike aan de Limburger. Ze had zelfs nét gehoord dat ze mee mocht doen aan het EK in Biddinghuizen.

Bewusteloos onder water

Bij de obstacle run in Venlo viel een deelnemer boven op Gitte, vanaf een 7 meter hoge glijbaan. Mike zag hoe zijn vrouw bewusteloos raakte en niet meer boven water kwam. “Ik dacht nog dat het om de vrouw ging die boven op haar was gevallen. Maar toen ik haar weer aan de kant zag en Gitte niet, wist ik dat het mis was. Ik ben toen meteen in het water gegaan. Maar ik kon niets doen, natuurlijk.” Reanimatie mocht niet baten. “Door de klap is Gitte meteen buiten bewustzijn geraakt en ze is niet meer wakker geweest.”

Ongelukken gebeuren

Dat zo’n obstacle run gevaarlijk uit kan pakken, wist het sportieve stel maar al te goed. Mike noemt de dood van zijn vrouw dan ook een freaky accident. “Het is vreselijk, maar het gebeurt en niemand kan daar iets aan doen. Die glijbaan gebruiken ze in heel veel runs en als je die goed gebruikt, is hij veilig. (…) Je kunt niet overal een matras onder leggen. Dan is het deze sport niet meer.”

Zondag zal vast de zwaarste obstacle run ooit voor deze bikkel worden. Veel sterkte gewenst en diep respect van ons, Mike!

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: AD. Beeld: Facebook Mike Helgers