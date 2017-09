We kunnen het terras weer op: dit weekend wordt het stralend weer

Het is officieel herfst, maar de regenjassen en sjaals hoeven dit weekend nog niet tevoorschijn gehaald te worden. We zouden zelfs de rokjes weer uit de kast kunnen halen.

Het echte herfstweer laat (gelukkig) nog even op zich wachten, want dit weekend kunnen we juist spreken van een kleine nazomer. Vandaag is het dan nog bewolkt hier en daar, maar vanaf vanavond klaart het helemaal op. Morgenochtend kan het even mistig zijn, maar halverwege de ochtend zal dat al verdwenen zijn. Het blijft zaterdag en zondag droog, er staat weinig wind én de zon laat zich ook nog zien. Al met al zorgt dat ervoor dat de temperatuur op kan lopen naar zo’n 21 graden. Op naar buiten dus!

Avond

Nog beter nieuws: het blijft tot woensdag mooi weer. Op veel plaatsen blijft het tot die tijd droog en wordt het gemiddeld 20 graden. Enige nadeel is wel dat het ’s avonds snel fris wordt en het met nachten van 10 graden zit barbecuen er niet echt meer in. Maar een drankje op het terras in de zon moet toch zeker gaan lukken.



Bron: AD.nl. Beeld: ANP