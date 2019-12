Ahh: wéér zo’n mooie kerstreclame van Nederlandse bodem

We kunnen er lang of kort over praten, maar de Sint is uitgezwaaid en dan staat Kerstmis weer voor de deur. En daarmee ook zijn kerstcommercials.

Vroeger waren het vooral de grote Amerikaanse retailers die een tranentrekkende kerstreclame brachten. Tegenwoordig spenderen Nederlandse bedrijven ook steeds vaker tonnen aan zo’n reclame. Ook onze eigen Albert Heijn.

Wacht maar af

Waar de Zaanse supermarkt eerder vooral inzette op eenzaamheid onder ouderen, richten ze zich dit jaar op gezin inclusief kind. Het verhaal draait om kleine Tommie. Hij zit op de achterbank van de auto en hoort z’n ouders vermoeid zuchten het dit jaar klein te houden met Kerst. “Zullen we het bij mij doen?”, stelt de kleine jongen voor. “Bij jou?”, lachen z’n ouders.

Sarpassio

Maar hij neemt de overgenomen taak van z’n nietsvermoedende ouders serieus. Hij bereid het héle kerstdiner voor. Eh, oké, met een beetje hulp van de Appie en zijn familie dan. Maar zo hoort het toch ook met Kerst?

Trotse blik

Het eindresultaat mag er zijn: Tommie heeft op zijn slaapkamertje een groot kerstfeest georganiseerd. Vader en moeder – die hun vlinderstrik en servies kwijt zijn – komen boven en strálen van trotsheid. Kat draagt de strik, het servies staat op tafel. Ook gaat de deurbel en begint zijn slaapkamer vol te stromen met familie. Het is het nummer Have yourself a merry little Christmas dat ervoor zorgt dat je maar moeilijk je tranen binnen kunt houden. Of toch niet…

Kirsten Schilder is gék op de feestdagen en vlogt voor Libelle haar voorbereidingen. Ze laat bijvoorbeeld zien hoe het eraan toe gaat op een kerstshoot:

