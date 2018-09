Waarom je juist naar dit nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw moet kijken

Twijfel je nog of je de boeren uit het tiende seizoen van Boer Zoekt Vrouw gaat volgen in hun zoektocht naar de liefde? Wij zetten 5 redenen voor je op een rij.

1. Een stukje emancipatie

Natuurlijk kampen we nog altijd met een glazen plafond, een salariskloof en een tekort aan vrouwelijke talkshowgasten, maar Boer Zoekt Vrouw heeft het vrouwenquotum dit seizoen in ieder geval alvast gehaald. Na jaren van slechts één (Bertie, Henrieke, Alleta…) of helemaal géén vrijgezelle boerinnen, doen er dit seizoen DRIE dames mee. Chapeau! Nu duimen dat champignonkweker Michelle, geitenhouder Saskia en hengstenfokker Steffi genoeg post krijgen.

2. Even geen BN’ers (behalve ons Yvon dan)

Expeditie Robinson, Jouw Vrouw, Mijn Vrouw, Tempation Island: er zijn maar weinig kijkcijferkanonnen waar géén VIP-versie van gemaakt is. Bij Boer Zoekt Vrouw gaat dat verhaal gelukkig niet op (tenzij Hans Klok nu een melkveehouderij tevoorschijn tovert) en zien we nieuwe gezichten. Al worden de boeren zelf natuurlijk wel BB’ers: bekende boeren.

3. Het is écht (ongemakkelijk)

Boerin Bertie (over BB’ers gesproken) vertelde in gesprek met Nu.nl dat er natuurlijk wel geknipt wordt in de beelden, maar ‘de mensen hebben mij gezien zoals ik ook kan zijn. Ze proberen alles van je te laten zien’. Dat vindt onze verliefde Fransoos Herman ook: “Van de meeste boeren die ik gezien heb, kan ik wel zeggen dat ze zijn zoals op tv. Boeren maken het niet gekker dan dat het is.” Kortom: echte boeren, echt ongemak en échte liefde.

4. Dezelfde ingrediënten, andere maaltijd

We hoeven je niet meer te vertellen wat de ingrediënten zijn: Ons Yvon, de vrolijke labradoodle, een oltimer, een postzak (of ZAKKEN) vol brieven, foto’s en knutselwerkjes én tien stikzenuwachtige boeren. Maar je weet nóóit hoe het uitpakt. Zal de eigenwijze stierenvechter Marnix een vrouw vinden die hem in ’99 van de 100 gevallen’ gelijk geeft? En is er een interieurstylist in de pen geklommen wier handen jeuken na het zien van het blanke canvas dat Rudie’s woonkamer heet?

5. De koffieautomaat

Wie de komende maanden mee wil kunnen praten tijdens de koffiepauze op maandagochtend: GAAT DAT ZIEN (en/of volg onze BZV-blog op libelle.nl)!

Boer Zoekt Vrouw is vanavond om 20.25 uur te zien op NPO 1.

