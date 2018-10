Foto’s van vroeger, we houden ervan. Al helemaal als het een kiekje uit de oude doos van een BN’er is.

We zagen het zwart-witte plaatje van dit wel heel snoezige koppie voorbij komen op Instagram. Kijk goed naar de pretoogjes… Zie jij wie deze vrouwelijke BN’er is, toen ze anderhalf jaar oud was?

Dit bericht bekijken op Instagram Goedemorgen! #throwbackthursday #jegirlophaaranderhalfste #superblij #hallowereld #allesisgoed Een bericht gedeeld door Claudia de Breij (@claudiadebreij) op 18 Okt 2018 om 1:35 (PDT)

Claudia

Niemand minder dan Claudia de Breij! De cabaretière werd op 13 maart 1975 geboren in Utrecht. Al vroeg wist ze dat ze de wereld van het cabaret in wilde. Al vanaf 1995, vlak na haar middelbare schooltijd, timmert ze aan de weg als cabaretière. Anno 2018 trekt ze daar volle zalen mee. En deelt ze zo nu en dan dus een terugblik op die goede oude tijd.

Bron: claudiadebreij.nl. Beeld: ANP

