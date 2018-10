Zie jij welke wereldberoemde actrice op deze foto staat?

Acteur David Oyelowo deelt op Instagram een leuk kiekje van de cast van de nieuwe film Come Away. Op dit plaatje staat ook een wereldberoemde actrice, die een van de hoofdrollen in de film speelt.

Maar om te zien over welke actrice we het hebben, moet je wel héél goed kijken. Zie jij wie we bedoelen?

Blondine

Als je goed kijkt, zie je links van het midden actrice Angelina Jolie. We kennen haar natuurlijk als prachtige brunette, maar voor haar rol in Come Away draagt ze tijdelijk een goudblonde pruik. En we moeten toegeven: ook blond staat de actrice goed. Al ziet ze er wel een beetje bleekjes uit, maar dat komt waarschijnlijk door de visagie.

Fantasierijke mix

De film Come Away is een fantasierijke mix van Alice in Wonderland en Peter Pan. In dit verhaal zijn Alice en Peter broer en zus en dat feitje wekt veel nieuwsgierigheid op bij de mensen. Wanneer de nieuwe film in de bioscoop te zien is, is helaas nog niet bekend.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.