In de driedelige documentaire Het zaad van Karbaat (vanaf maandag 1 maart) is te zien hoe fertiliteitsarts Jan Karbaat (1927-2017) zijn patiënten jaren voorloog en misbruikte. Hij verwerkte bijna zeventig kinderen met zijn eigen sperma. Wendy (40) is er een van. “Als ik zijn foto zie, moet ik overgeven.”

“Mijn vader kon geen kinderen krijgen – dat is inderdaad een bijzondere zin, maar anders weet ik het niet te omschrijven – maar wilde ontzettend graag vader worden. Mijn ouders kozen voor inseminatie met donorzaad zodat ze toch hun zo gewenste gezin konden stichten. Eerst kregen ze mijn broer dankzij een donor, twee jaar later kwam ik. Ze vroegen specifiek om dezelfde donor. Hun arts, Jan Karbaat, verzekerde dat hij het zaad van dezelfde donor zou gebruiken. Dat klopte alleen wisten mijn ouders natuurlijk niet dat hij mijn moeder opnieuw met zijn eígen sperma insemineerde.”

“Ik was 21 jaar toen mijn moeder vertelde dat mijn vader niet mijn biologische vader was. Hij lag in het ziekenhuis en had een bloedtransfusie nodig. Toen bleek dat mijn broer en ik hem allebei niet konden helpen, moest ze wel vertellen dat hij niet onze verwekker was. We zaten aan de keukentafel toen ze het zei. Ik was in shock. Het voelde alsof ik met een baksteen in mijn gezicht werd geslagen. Ik liep naar de spiegel in de gang, keek naar mezelf en wist niet meer wie ik was.”

Match met Karbaat

“Weer jaren later werd bekend dat Jan Karbaat mijn donorvader is. Daar kwam ik na zijn overlijden in 2017 achter. Ik was al eerder op zoek naar mijn donorvader. Ik wilde weten wie hij was en had me ingeschreven bij de FIOM Databank en mijn DNA afgestaan. Er werd geen match gevonden. Tot de praktijken van Karbaat aan het licht kwamen. Na zijn overlijden besloot een rechter dat zijn DNA beschikbaar gesteld mocht worden omdat veel donorkinderen vermoedens, maar geen zekerheid hadden.

“Ik bleek toen met nog vier anderen rechtstreeks te matchen met Karbaat. Inmiddels heb ik bijna zeventig halfbroers en zussen en daar komen ongetwijfeld nog veel meer bij. Ik krijg zo vaak een mail van de FIOM: ‘Gefeliciteerd, u heeft een broer of zus’. De donorkinderen van Karbaat hebben contact met elkaar. Er is een app-groep en buiten die groep heb ik met zeven halfbroers en zussen apart contact. We hebben echt een ‘klik’ en spreken regelmatig af. Dat is het enige mooie aan dit alles.”

Ooglidcorrectie

“De Karbaat-donorkinderen hebben veel dezelfde uiterlijke kenmerken. Grote tanden en een hangend ooglid bijvoorbeeld. Ook ik lijk qua uiterlijk op hem. Toen ik wist wat voor schoft Karbaat was, heb ik een ooglidcorrectie laten doen. Ook gebruik ik fillers om zo min mogelijk op hem te lijken. Ik weet dat dat heftig is, maar ik voel zo’n woede jegens die man. Toen ik hoorde dat hij ook vrouwen seksueel heeft misbruikt heb ik zo gehuild. Ik doe er alles aan om niet op hem te lijken.”

Identiteitscrisis

“Dat ik een donorkind ben, heeft enorm veel invloed op mijn leven gehad. Ik had een fijne jeugd en een goede band met mijn vader. Dat hij niet mijn ‘echte’ vader was, zorgde ervoor dat ik in een identiteitscrisis terechtkwam. Wie was ik dan wel? Op wie lijk ik? Van wie heb ik bepaalde karaktertrekken? Gelukkig heeft de zoektocht naar mijn donorvader de band met mijn ouders niet veranderd. Ik denk dat mijn vader en ik alleen maar hechter zijn geworden. Wij kunnen er samen ook over praten. Met mijn moeder is dat moeilijker en met mijn broer helemaal. Hij weet dat hij van een donor is, maar stopt het weg en wil er niet over praten.”

Antwoorden

“Ondanks de woede, het verdriet en de onmacht blijf ik op zoek naar antwoorden. Wat voor man was Karbaat? Waarom deed hij wat hij deed? Hij heeft negen wettelijke kinderen. Zijn weduwe en acht van zijn kinderen willen niet over hem praten. Eén zoon heeft zich ‘aangesloten’ bij de groep donorkinderen. Om te vertellen over zijn vader. Ik hoop dat ik via hem alsnog mijn antwoorden krijg, zodat ik het kan afsluiten.”

Interview: Annemieke Riesebos. Beeld: Privé.