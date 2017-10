Wendy van Dijk reageert zó op kritiek op 'knaloranje' gezicht

RTL-presentatrice Wendy van Dijk (46) kreeg bakken kritiek over zich heen omdat veel kijkers vonden dat ze een ‘knaloranje’ gezicht had.

Ze heeft nu via Twitter gereageerd. Gisterenavond kwam ze bij de Voice of Holland in beeld.

Commentaar

Veel mensen maken haar nu via social media een beetje belachelijk. “Je foundation, poeder en gezicht zijn echt weer knaloranje”, schrijft iemand. Volgens Wendy komt het doordat de ‘televisies van kijkers verkeerd zijn afgesteld’. Inmiddels leidt het allemaal tot een pittige discussie op Twitter. Zo reageert een vrouwelijke kijker weer op de opmerking van Wendy: “Het is niet in elke shot en niet alleen mijn tv. Maar laat het zoals het is als je ’t mooi vindt”.

Opnemen

Sommigen nemen het voor de presentatrice op en vinden het een beetje gedoe om niks. “Tijdens de uitzending zag ze er op andere momenten normaal uit.”

Familie van mevrouw Van Dijk (Wendy voor intimi)? pic.twitter.com/KU048MaM16 — Marlies van Leeuwen (@MCEvL) 28 oktober 2017

Ik denk dat je tv niet helemaal goed is afgestemd.. #verdergeenklachten — Wendy van Dijk (@Wendy_Ushi) 27 oktober 2017

Bron: AD. Beeld: ANP