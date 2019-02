Wendy van Dijk doet Voice-kijkers met nieuwe coupe aan één iemand denken

Wendy van Dijk presenteert dit jaar vermoedelijk voor het laatst The Voice of Holland: ze stapt binnenkort over naar John de Mols Talpa.

Voor de aftrap van de liveshows besloot ze eerst langs de kapper te gaan. Ze heeft de schaar flink in haar blonde haren laten zetten en ze lijkt zelfs wat donkerder haar te hebben.

En… Wat zien we nou? Een pony?

Kakelverse Showbytes met het nieuwe kapsel van Wendy van Dijk #TVOH https://t.co/G3bfJsfxSM pic.twitter.com/JVKEd1tghQ — AD Show (@ADshownieuws) 1 februari 2019

Sommigen zeggen haar nu amper nog te herkennen:

En heeft Wendy nu al een SBS-kapsel trouwens? Ik herkende haar bijna niet. #tvoh pic.twitter.com/VT6r216PjW — Suzanne Mensen (@Suuz_) 1 februari 2019

Ik was mij daar toch mijn dweil kwijt…..kijk ik naar the voice…JA HOOR Wendy draagt ‘m als pruik!!!💁🏼♀️🤷🏼♀️ #tvoh — Sandra (@ssuijk) 1 februari 2019

Maar de meeste kijkers vinden vooral dat ze op deze actrice uit de Netflix-serie Dynasty lijkt. Zo heeft ze inderdaad wat weg van Krystle Carrington, de rol werd vertolkt door actrice Linda Evans:

Wendy haar kapsel van vanavond doet me denken aan dat van Krystle uit Dynasty. #tvoh pic.twitter.com/V7fdhjyFrJ — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 1 februari 2019

En opeens weet je het! #Wendy lijkt op Linda Evans van Dynasty met haar nieuwe coupe! #tvoh pic.twitter.com/2JZ7Kpjj6Y — Nadine Vos (@NadineVos) 1 februari 2019

Beeld: ANP