Wendy van Dijk brengt een ode aan haar overleden vader

Het is een emotionele dag voor Wendy van Dijk. Met een foto op Instagram herdenkt ze haar geliefde overleden vader Jaap.

“Mijn lieve papa Jaap van Dijk zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Zo oud is dat niet en toch moeten we hem al 11 jaar missen. Voor altijd in ons hart! Gefeliciteerd lieve papa en vanavond gaan we het vieren”, schrijft de presentatrice bij de foto.

Mijn lieve papa Jaap van Dijk zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Zo oud is dat niet en toch moeten we hem al 11 jaar missen. Voor altijd in ons hart! Gefeliciteerd lieve papa en vanavond gaan we het vieren.

Bron: Instagram Wendy van Dijk. Beeld: ANP