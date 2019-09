Wendy van Dijk: "Waarom moet alles wat ik doe afgekeurd worden?"

Wendy van Dijk is ontzettend succesvol en gaat dan ook al jaren mee op televisie. Ook haar tijdschrift Wendy doet het goed. Toch ontvangt de blondine dagelijks veel kritiek. In een openhartig interview in Veronica Magazine vertelt de presentatrice haar verhaal.

Wendy van Dijk vertelt: “Negativiteit raakt me niet.”

Advertentie

Social media

Ondanks de nare berichten, ziet Wendy positieve kanten aan het gebruik van social media. “Zeker als je het naast de traditionele media zet. Je bepaalt zelf wat je online plaatst.” Toch deelt ze maar een fractie van haar leven. “Ik blijf zeggen, en dat is een verloren wedstrijd, dat ik als publieke figuur niet alles van mijn privéleven hoef te delen. En toch verwachten veel mensen dat van je”, aldus Wendy.

Dankbaar

De Flirty Dancing-presentatrice kreeg onlangs veel kritiek toen ze een filmpje plaatste waarop te zien is dat ze haar 16-jarige zoon Sem een brommer cadeau gaf op zijn verjaardag. “Ik ben dankbaar voor wat ik doe. Wat ik alleen niet goed begrijp, en daarom ben ik met mijn blad begonnen: waarom zo veel negativiteit? Waarom moet alles afgekeurd worden?” reageert ze.

Niet sexy

Ze vervolgt: “Ik weet dat ik oprecht ben. Die ander staat misschien zo in het leven dat hij of zij mij of wie dan ook snel nep vindt. Ik ben drager van het geluksgen, dat zal ook wel weer niet sexy klinken, en ben gelukkig dat ik dat voor een groot deel mag en kan voelen.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP