Wendy van Dijk deelt intiem moeder-dochtermoment

De momenten waarop een dierbare een dikke knuffel geeft, wil je vaak koesteren. Zo ook Wendy van Dijk.

“Mijn kleine meisje wordt zo groot, maar de liefde voor haar en onze kids blijft maar groeien. Mooi is dat hè?”, schrijft ze bij een foto waarop ze haar 9-jarige dochter stevig vastpakt.

Advertentie

Lizzy

Ze noemt zondag zelfs een ‘zwaan-kleef-aan’-dag. “Zo’n dag dat je elkaar niet los laat en alles lekker samen doet”, legt Wendy voor de zekerheid nog even uit. Haar volgers kunnen zich hier wel in vinden: “Hier precies hetzelfde.” Een ander schrijft: “Mooie foto. Mijn dochter is ondertussen 25 en wil niet meer kroelen met mama. Sweet memories!”

Gezin

Wendy heeft een relatie met Erland Galjaard, met wie ze dochter Lizzy (9) kreeg. Ze heeft ook nog een zoon uit haar eerdere relatie met Xander de Buisonjé, Sem (16). Haar gezin zijn het afgelopen jaar vaker in de media geweest; eerst vanwege haar overstap naar SBS, daarna door haar relatiecrisis met man Erland.

Slag in je haar à la Wendy van Dijk? Zó doe je dat volgens Libelle’s beautyvlogger Susan:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP