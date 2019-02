Wendy van Dijk reageert voor het eerst zelf op alle kritiek

Wendy van Dijk heeft geen makkelijke tijd achter de rug. Nadat ze bekendmaakte dat er huwelijksproblemen zijn en dat ze overstapt naar Talpa, ligt alles wat ze doet onder een vergrootglas.

Vorige week ontstond er ophef toen Wendy een filmpje online zette waarin te zien was dat haar zoon Sem op zijn zestiende verjaardag een luxe brommobiel kreeg. Dat schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Het leek er namelijk sterk op dat het cadeau gesponsord was, maar dat ontkent Wendy nu.

Vooroordeel

RTL Boulevard sprak de presentatrice woensdag en in dat gesprek reageert Wendy voor het eerst op alle ophef. Over het cadeau zei ze: “Ik heb geen zin om daar iets over te moeten zeggen of me te moeten verdedigen. Het gegeven dat mensen een vooroordeel hebben, is zo vermoeiend. Het is oké en het is onderdeel van de business waar we in zitten, maar dat is niet altijd even makkelijk.”

Accepteren

Met die laatste uitspraak wil Wendy zeggen dat ze het vervelend vindt dat overal een negatieve draai aan wordt gegeven. “Ik zit lang genoeg in het vak om te weten dat je het maar gewoon moet accepteren. Dat is oké.” Ze sluit af met het bedanken van de mensen die wel lief en positief hebben gereageerd. “Ik ondervind daar veel steun aan.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP.