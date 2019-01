Wendy van Dijk reageert voor het eerst op huwelijksproblemen

Wendy van Dijk (47) en haar man Erland Galjaard (51) hebben relatieproblemen. De presentatrice reageert op alle ophef.

Dat gebeurde maandagavond in het programma 6 Inside. “Ja weet je, je kiest er niet voor om het naar buiten te brengen. Maar het is inherent aan ons vak, helaas dat het dan op straat ligt en dat je dan gedwongen wordt om daar uitspraken over te doen.”

Let op de kinderen

Hoe het nu verder moet? “We houden het liever binnenskamers en proberen er gewoon uit te komen. Dat is hoe we er nu in staan.” Ze is vooral bezig met haar kinderen en dat zij niet last krijgen van de situatie. Het is niet niets als je overal in het nieuws leest over de problemen in de relatie van je ouders. Toch is Wendy positief. “Dat gaat eigenlijk heel goed. We praten veel, zij weten ook hoe ons leven een beetje in elkaar zit.”

Begin dit jaar waren ze nog samen op vakantie met het gezin, naar Curacao. “Die vakantie geeft aan dat we goed met elkaar omgaan. We willen dan ook nog niet spreken van een scheiding. Dat is erg voorbarig”, zegt Erland hierover. Sinds 2007 zijn de twee samen. Ze hebben een dochter, Lizzy. Met haar ex Xander de Buisonjé heeft Wendy een zoon; Sem.

Bron: Story. Beeld: ANP