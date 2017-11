Wendy van Dijk deelt slaapkamergeheim op social media

Wendy van Dijk geeft regelmatig interviews, maar is zoals alle BN’ers niet heel open over haar privéleven. Toch deelt ze nu een intiem bericht.

Op het Instagram-account van haar tijdschrift deelt Wendy een foto van zichzelf in pyjama op bed. Daarbij deelt ze een van haar slaapkamergeheimen. Ze schrijft: “In de slaapkamer voelde ik me altijd wel veilig en vrij, daarbuiten minder. Met dank aan mijn overbezorgde vader. Hij maakte mij meer dan duidelijk dat je je als meisje op straat niet moest laten ‘pakken’. Dan zouden de jongens alleen maar over je praten en je een del of slettenbak vinden. Zijn woorden maakten veel indruk en zorgden ervoor dat ik niet de makkelijkste was, waardoor ik de bijnaam PK, alias Preutse Kip, kreeg.” Wendy deelt dat intieme bericht omdat het tijdschrift deze maand in het teken van sex staat.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP.