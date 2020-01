Wendy van Dijk stopt na 5 jaar met magazine ‘Wendy’

Het magazine ‘Wendy’ van Wendy van Dijk houdt na vijf jaar op te bestaan. Vanaf het voorjaar zullen de traditionele nummers worden vervangen door Wendy-specials, zo schrijft de tv-presentatrice op haar website.

In een verklaring laat Wendy weten dat zij en haar team zich meer willen gaan focussen op online.

“Helpende hand bieden”

“We hebben ervoor gekozen om een digital first-bedrijf te worden, om zo onze doelgroep nog beter te bereiken. We willen ons meer focussen op onze dagelijkse content, omdat we zien dat de groei op online en de socials groot is en er dus een enorme behoefte bij ons publiek is om iedere minuut van de dag pakkende verhalen te lezen en goede tips te krijgen. Voor mij is ‘een helpende hand bieden’ heel essentieel. Via online en op socials kan dat op dagelijkse basis en heb je rechtstreeks contact met je publiek.”

Inspelen op lezersbehoefte

Volgens Wendy kan ze met de specials beter inspelen op de lezersbehoefte naar hulp en inspiratie. “In de wereld van print zie je dat er ook daar in snel tempo veel aan het veranderen is en daarom willen we ons ook daar meer focussen op het bieden van een helpende hand.”

Hoeveel specials per jaar zullen verschijnen is niet bekend. Wendy van Dijk gaat samenwerken met de uitgeverij van 100%NL Magazine.

Bron: AD, Wendy. Beeld: Brunopress