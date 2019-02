Wendy van Dijk neemt in tranen afscheid van 'The voice'

De finale van The voice of Holland 2019 betekent ook het einde van een tijdperk voor Wendy van Dijk. Na vrijdagavond zal zij de talentenjacht niet meer presenteren.

En dat afscheid valt haar zwaar, laat de presentatrice op Instagram weten.

Tranen

“Afscheid heb ik al genomen. Vorige week na de show. Thuis. Tranen”, aldus Wendy, die The voice 9 jaar lang gepresenteerd heeft, bij een foto van haar en Martijn Krabbé. “Vandaag gaan we alleen maar genieten en ligt de focus op de kandidaten. Zoals altijd. Zij moeten shinen, het gaat om hun toekomst.”

Steun en toeverlaat

De presentatrice roept alle kijkers op om samen te genieten. “Ik bedank jullie voor het kijken naar The voice of Holland. Daar zijn we maar wat trots op.” Ook richt ze zich ondanks het nieuws over hun relatieproblemen nog rechtstreeks tot haar partner Erland Galjaard: “mijn steun en toeverlaat”, Martijn Krabbé: “Voor alles wat ik van je geleerd heb en je vriendschap en John de Mol: “Voor alle kansen.”

Bron: Instagram Wendy van Dijk. Beeld: ANP