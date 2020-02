'Ushi'-fans opgelet: Wendy van Dijk komt met nieuw, komisch programma

Tot 7 jaar geleden was het 1 van de best bekeken televisieprogramma’s van ons land: Ushi en Van Dijk. Leuk nieuws voor alle fans van het programma, want Wendy van Dijk komt nu met een nieuw, soortgelijk format.

En vanaf maart is het gloednieuwe Wie het laatst lacht al op de buis. Dat kondigt SBS6 maandag aan.

Voor de gek gehouden

Of Wendy van Dijk (49) weer in de huid kruipt van 1 van haar bekende typetjes Ushi, Dushi of Loesie om mensen voor de gek gaat houden, is nog niet bekend. Maar de presentatrice gaat in elk geval wél undercover als allerlei andere typetjes om zowel bekende als onbekende Nederlanders te foppen. Hoe reageren zij op bizarre, komische onverwachte of vreemde situaties?

Vanuit de studio kijkt Wendy samen met het publiek en de mensen die in de maling zijn genomen naar de reacties die met een verborgen camera zijn vastgelegd. Dat wordt gegarandeerd smullen van heerlijke fragmenten.

Wie het laatst lacht is vanaf vrijdag 6 maart om 20.30 uur te zien bij SBS6.

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress