Wendy van Dijk deelt ontroerend bericht op verjaardag overleden vader

Op Instagram deelt Wendy van Dijk over het algemeen vrolijke plaatjes van haar werk en gezin. Vrijdag deelt de presentatrice een liefdevolle foto van jaren geleden, waar ze samen met haar vader Jaap opstaat.

Hij zou vandaag 78 jaar geworden zijn, maar overleed ruim veertien jaar geleden.

“Wat had ik je graag in je leuke pretogen gekeken en wat hadden we gelachen om het feit dat je ‘ineens’ al 78 was”, begint Wendy haar bericht. In prachtige zinnen haalt ze fijne herinneringen aan haar papa naar boven.