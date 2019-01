Het is feest in Huize Van Dijk! Vandaag viert Wendy haar 48e verjaardag. Vanochtend werd ze meteen verrast met een romantisch cadeau.



Op Instagram deelt de presentatrice een foto van een gigantische bos van 100 rozen en schrijft daarbij: “Dank je lief”. Op Instagram Stories is te zien dat Wendy haar verjaardag viert met een bus vol lezeressen. Het belooft een gezellige dag te worden.

Dit bericht bekijken op Instagram Dank je lief.. #jarig #48 #ditzijner100 #48isdusjong:-) Een bericht gedeeld door Wendy van Dijk (@wendyvandijk3) op 21 Jan 2019 om 10:52 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP