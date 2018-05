Wens overleden Eveline in vervulling: zieke kinderen trakteren op dagje Toverland

Eveline van de Rijt-Koopmans kreeg in 2011 te horen dat ze uitgezaaide baarmoederhalskanker had. Ze had nog maar één wens had: 23 ernstig zieke kinderen trakteren op een dagje pretpark. Eindelijk komt haar wens in vervulling, anderhalf jaar na haar dood.

De meesten kennen Eveline van haar deelname aan het BNN-programma Over mijn lijk, waarin Eveline een heftige, maar mooie brief schreef. In deze brief bedankte ze haar ziekte. “Eén van de mooiste cadeautjes die ik van je heb gekregen is dat ik door jou veel meer leef, maar dan bedoel ik écht leven”, schreef ze.

Vergeten

Dik twee jaar nadat ze diagnose baarmoederhalskanker kreeg, werd haar verteld dat ze niet meer te genezen was. Sindsdien heeft ze alles uit het leven proberen te halen. Zo is ze in 2014 maar liefst dertien keer op vakantie gegaan en heeft ze meerdere concerten en festivals bezocht. Ook heeft ze een groot afscheidsfeest georganiseerd. Al deze gebeurtenissen deden haar even vergeten dat ze zo ernstig ziek was. Dat gevoel gunde ze alle zieke kinderen. Al was het maar voor één of twee dagen.

Onvergetelijke dag

Haar grootste wens was dan ook om ernstig zieke kinderen van het Catharina Ziekenhuis (waar ze zelf ook in behandeling was geweest) te trakteren op een onvergetelijke dag in het pretpark. Het heeft even geduurd, maar anderhalf jaar na haar dood is het zover. “Evelines grote wens wordt volgende week werkelijkheid. Precies zoals ze het gewild heeft”, vertelt haar man Erik van de Rijt. Maar liefst 23 gezinnen, bestaande uit dik honderd mensen, mogen een dagje naar pretpark Toverland. Vrijdagochtend vertrekken er twee touringcars naar Sevenum.

Terugblikken

Alle deelnemers mogen daar lekker lunchen en de kinderen krijgen wat consumptiebonnen. Ook gaat er een fotograaf mee die alle gezinnen op de foto zet. Een mooie herinnering aan deze onvergetelijke dag. Evelines man, haar moeder en haar vier beste vriendinnen helpen de hele dag mee om ervoor te zorgen dat de dag goed verloopt. “Eef is er absoluut bij volgende week”, vertelt Erik. Ook verwacht hij dat er die dag vaak zal worden teruggeblikt op het korte leven van zijn vriendin. Mooi!

