Stomaconsulent Chindy Kross: 'De verhalen die ik van patiënten hoor, vind ik echt heel erg'

Chindy Kross is stomaconsulent en weet als geen ander hoeveel impact een stoma op iemands leven kan hebben. “Sommige mensen met een stoma zijn in de beginfase erg onzeker en durven soms zelfs niet meer naar buiten. Dat moet natuurlijk niet de bedoeling zijn.”

Als stomaconsulent begeleidt Chindy patiënten vanaf het moment dat ze weten dat ze een stoma krijgen. Veel mensen hebben geen idee wat het hebben van een stoma allemaal inhoudt, weet Chindy. Ze hebben er een negatief beeld bij, terwijl dat helemaal niet hoeft. Dit algemene beeld zorgt ervoor dat stomadragers onzeker worden en zelfs de kwaliteit van leven niet meer kunnen zien. En daar moet wat aan gedaan worden, vindt de deskundige. Daarom is juist een dag als vandaag, Wereld Stomadag, zo belangrijk. En daar zijn nog meer redenen voor:

1. Een stoma krijgen is een heftig traject

Alleen al accepteren dat je een stoma moet dragen, is een hele opgave. Laat staan de operatie zelf. Dit is volgens Kross een heftige periode voor patiënten. “Het is van belang dat we de tijd voor deze patiënten nemen, want het krijgen van een stoma heeft een behoorlijke impact op iemands leven. Daarom komen patiënten in het begin van het traject en na de operatie meerdere keren bij ons langs. Ze kunnen dan vragen stellen en krijgen advies op maat.”

2. De eigenwaarde van veel stomadragers daalt

“Je lichaam verandert, waardoor je eigenwaarde vaak ook verandert”, gaat Kross verder. “Bovendien kan er op seksueel gebied het een en ander veranderen. Eigenlijk loop je de hele dag met ontlasting op je buik. Daar kunnen emotionele problemen bij komen kijken. Ook kunnen stomadragers last krijgen van huidproblemen, die door lekkages kunnen ontstaan. Dit kan gaan stinken en voor irritaties zorgen. Sommige mensen met een stoma kunnen in de beginfase erg onzeker zijn. Zo zijn ze bijvoorbeeld bang dat hun stoma ineens gaat lekken. Het is soms zo erg, dat ze gewoon niet meer naar buiten durven. Dat moet natuurlijk niet de bedoeling zijn”, zegt Kross geëmotioneerd. “De verhalen die ik van patiënten hoor, vind ik echt heel erg.”

3. Kwetsende opmerkingen over een stoma

“Mensen zijn op dat gebied erg hard. Als iemand een lekkage heeft, kan de ander makkelijk ‘het stinkt hier’ roepen, terwijl dit ontzettend hard bij de patiënt kan aankomen. Mensen hebben totaal niet door dat ze mensen daar enorm mee kwetsen.” Stomaconsulenten zoals Chindy proberen hen dan op emotioneel vlak te steunen, maar kijken ook samen naar praktische oplossingen. Vaak is er wel iets te doen aan die lekkages of huidproblemen. “Wij proberen de mensen uit te leggen dat ze hier niet mee rond hoeven te lopen. Er zijn oplossingen, alleen moeten we kijken welke oplossing het beste bij de patiënt past.”

4. Een stoma krijgen is geen makkelijke keuze

Mensen hebben vaak een negatief beeld van een stoma, terwijl het ook mooie oplossingen kan bieden. Volgens Kross is het kiezen tussen twee kwaden. “Als je een darmziekte hebt, dan ben je eigenlijk constant ziek. Een stoma kan dan een oplossing zijn. Je hebt weer de regie over je lichaam en de pijn is weg. Maar er zitten aan een stoma uiteraard ook nadelen. Het kan grote impact hebben op je leven.”

5. Er zijn meer openbare toiletten nodig, zeker voor mensen met een stoma

In haar vrije tijd probeert Chindy meer horecagelegenheden te overtuigen hun toiletten openbaar te maken. “Ik heb van menig patiënt gehoord dat ze een lekkage hadden, maar weggestuurd werden als ze vroegen of ze naar het toilet mochten zonder dat ze een drankje kwamen drinken. Als je een lekkage hebt, kun je je nergens anders verschonen. Er zit gewoon poep op je buik of urine in je kleding. En dan mag je niet eens even naar het toilet. Dat kán gewoon niet.”

Taboe doorbroeken

Kortom: er moet meer begrip komen voor stomadragers. Het is voor de patiënten niet niks en het zou fijn zijn als deze mensen meer gesteund worden in hun traject. Nare opmerkingen over stank tijdens een lekkage, maakt hen alleen maar onzekerder waardoor ze niet zoals ieder ander volop kunnen genieten van het leven. “Dat is verschrikkelijk. Daar moet iets aan gedaan worden. Het is daarom belangrijk om hier op Wereld Stomadag even bij stil te staan.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock