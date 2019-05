Verdrietig nieuws: de wereldberoemde 'Grumpy Cat' is overleden

Grumpy Cat, misschien wel de bekendste kat van de wereld vanwege haar chagrijnige koppie, is dinsdag overleden. Dat maken haar baasjes vrijdag bekend via Instagram.

Het begon allemaal met een foto die haar baasje in 2012 op het sociale medium Reddit plaatste. De kleine kat, die eigenlijk Tadar Sauce heet, keek nogal boos en chagrijnig op het kiekje en daar moesten veel mensen om lachen.

Dwerggroei

Volgens haar baasje Tabatha kampte Tadar met dwerggroei, wat het gefronste gezicht en de daardoor chagrijnige uitdrukking verklaarde. De poes kon er dus helemaal niks aan doen. Toch stond Tadar al snel bekend als ‘Grumpy Cat’ en binnen de kortste keren gingen er honderden foto’s het internet over. Vaak waren ze voorzien van korte, grappige teksten.

81 miljoen euro

Grumpy Cat werd een internetfenomeen en tot op de dag van vandaag kent iedereen de lieve, maar norse kat. Dat leverde Tabatha veel, héél veel geld op. Alleen al in 2014 zou haar baasje maar liefst 81 miljoen euro hebben verdiend. De kat werd door grote bedrijven ingezet in reclamecampagnes, verscheen op rode lopers en had een eigen merchandiselijn.

Blaasontsteking

Het beestje is in de armen van haar baasje Tabatha overleden. Ze is 7 jaar oud geworden en overleed aan de gevolgen van een blaasontsteking. “Some days are grumpier than others…”, schrijven haar baasjes bij een lief, maar ook verdrietig kiekje van de poes. “Grumpy Cat heeft bijbedragen aan de lach van miljoenen mensen, zelfs in moeilijke tijden. Haar geest zal dankzij fans overal ter wereld blijven voortleven.”

Dit bericht bekijken op Instagram Some days are grumpier than others… Een bericht gedeeld door Grumpy Cat (@realgrumpycat) op 17 Mei 2019 om 2:01 (PDT)

