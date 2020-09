Dít is de wereldberoemde schoonvader van voetballer Donny van de Beek

Het zat er al even aan te komen, maar woensdag was het eindelijk zover: Ajax en Manchester United bereikten een akkoord over de transfer van Donny van de Beek. De 23-jarige middenvelder gaat minstens vijf seizoenen spelen voor Manchester United en verlaat daarvoor Ajax.

De transfer is niet alleen speciaal voor Donny, maar ook voor zijn vriendin Estelle Bergkamp, de dochter van Dennis Bergkamp, oud-voetballer en -trainer van Ajax.

Dennis Bergkamp

De 23-jarige Estelle is een van de vier kinderen van Dennis Bergkamp. Dennis speelde zich tussen 1986 en 1993 in de kijker bij Ajax, daarna bij grote Europese clubs Inter Milan en Arsenal. De Arsenal-legende, die er in Engeland nog altijd goed op staat, zal blij zijn met Donny’s transfer naar Engeland. De voetballer kon immers naar tal van clubs maar koos uiteindelijk voor Manchester United.

Rugnummer 34

Donny gaat bij Manchester United met rugnummer 34 spelen. Dat is een eerbetoon aan zijn goede vriend Abdelhak Nouri, die met hetzelfde rugnummer voetbalde tot hij in 2017 op het veld een hartstilstand kreeg en nu thuis wordt verzorgd. Hij vroeg daarvoor eerst toestemming aan de familie van Nouri. “Abdelhak reageerde blij”, zei vader Mohammed daarover. “Als hij de naam of stem van Donny hoort, worden zijn ogen groot en kijkt hij gelijk op. Het is een mooi gebaar, superbijzonder voor ons.”