Wereldmeisjesdag: Prinses Mabel start campagne tegen kindhuwelijken

Het is vrijdag Wereldmeisjesdag: dé dag om meisjes en jonge vrouwen wereldwijd te steunen in hun strijd om gelijke rechten en kansen. Ook prinses Mabel draagt haar steentje bij.

“Elke 3 seconden trouwt een meisje jonger dan 18 jaar”, begint Mabel haar verhaal op Instagram. Om in de toekomst te voorkomen dat meisjes tegen hun zin in moeten trouwen, vraagt ze iedereen om op 11 oktober, op Wereldmeisjesdag een foto van je ringvinger op social media te plaatsen om zo alle meisjes en jonge vrouwen ter wereld te steunen.

Donatie

“Voor elke post en like doneren Crate and Barrel, Te Knot en The Peninsula Hotels 1 dollar aan Vow for girls om kindhuwelijken te helpen beëindigen.” Mabel deelt zelf ook een foto. De prinses draagt een wit shirt met daarop ‘I don’t‘ en om haar ringvinger draagt ze een ring met een klein schelpje.

Kindhuwelijken

Ieder jaar vieren miljoenen koppels de liefde door te trouwen. Maar helaas trouwt ook elke 3 seconden ergens op de wereld een kind. Dit betekent dat elk jaar wereldwijd 14 miljoen meisjes gedwongen worden te trouwen als ze nog kind zijn. VOW to end child marriage wil door middel met de campagne Vow to girls deze meisjes beschermen, zodat ze “nee, ik wil niet” kunnen zeggen. “Laten we samenwerken om een wereld te creëren waarin elk meisje zelf kan beslissen wanneer, of en met wie ze wil trouwen”, schrijft de organisatie op hun site.

Doe ook mee

Wereldmeisjesdag is een initiatief van de Verenigde Naties. Vandaag vraagt de VOW to end child marriage op social media met de hashtag Vow for Girls aandacht voor alle meisjes. Bekijk de onderstaande post op Instagram hoe jij een steentje bij kunt dragen. Post een foto en er zal een dollar namens jou worden gedoneerd.

Bron: VOW to end child marriage, Instagram. Beeld: ANP