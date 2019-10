Zó wordt wereldwijd gereageerd op afgezonderd gezin in Ruinerwold

Het gezin dat in de kelder van een boerderij in Ruinerwold is aangetroffen, leefde maar liefst 9 jaar lang een afgezonderd bestaan. Ze zouden hebben gewacht op ‘het einde der tijden’.

Het aangetroffen gezin bestond uit 6 mensen: 5 kinderen tussen de 18 en 25 en een 58-jarige man. De man is aangehouden.

Niet de vader

In eerste instantie werd gedacht dat de man de vader was van de kinderen, maar later blijkt dit niet zo te zijn. Ook is hij niet de eigenaar van het pand, zegt Roger de Groot, burgemeester van Ruinerwold. Wat zijn rol binnen het gezin dan wel was, wordt onderzocht. De moeder van het gezin is volgens de burgemeester overleden, nog voor het gezin introk op de boerderij.

Verward

De zaak kwam bij de politie aan het licht toen een 25-jarige man in verwarde toestand in een kroeg in Ruinerwold een biertje bestelde. De café-eigenaar zegt dat man hem hem vertelde dat hij nog nooit naar school was geweest en al 9 jaar niet buiten kwam. Ook zag hij er erg onverzorgd uit. “Hij gaf toe dat hij was weggelopen en dat hij hulp nodig had”, zegt de café-eigenaar. Hij heeft toen de politie gewaarschuwd.

Wereldnieuws

Het nieuws gaat de hele wereld over en ook op Twitter is het verhaal over het afgezonderde gezin hét gesprek van de dag. Veel mensen vinden de eigenaar van het café waar de ontsnapte jongeman verward een paar biertjes bestelde een echte held. “Respect voor de eigenaar van café De Kastelein te Ruinerwold die bezorgd was over de verwarde man en de politie waarschuwde” en “Hulde voor de café eigenaar die het goed heeft ingeschat en gehandeld”, klinkt het bijvoorbeeld op Twitter.

Vragen

Verder vinden mensen het een bizar verhaal. Ze hebben dan ook veel vragen over de hele situatie. Hoe kan het dat de buren niet aan de bel hebben getrokken? Hoe kunnen de kinderen zomaar van de aardbodem zijn verdwenen? Hadden ze geen leerplicht? En als de man die is aangehouden niet hun vader is, waar zijn dan de ouders?

De politie doet momenteel onderzoek naar de zaak en zal langzaamaan steeds meer informatie naar buiten brengen.

Wát een bizar verhaal dat een gezin zó lang onder de radar (geen woordgrap) heeft kunnen leven. Zelfs nieuws in het buitenland. #Ruinerwold “BBC News – Dutch family ‘waiting for end of time’ discovered in basement” https://t.co/p8MDJL0BHY — Rick Maresch (@rickmaresch) October 15, 2019

Raar verhaal vind ik het. Je leeft 6 jaar afgesloten van de buitenwereld. Weet niet wat een telefoon is. Maar wel wat bier is. 🤔En dan kom je twee zaterdagen om bier te drinken 😲⁉️. #Ruinerwold — liefs_Ell (@EllLiefs) October 15, 2019

Maar hoe dan? Zomaar van de aardbodem verdwenen? De oudste is 25… die moeten toch wel ooit buiten gezien zijn? Of op school? En de buren kunnen nu pas praten? Voor camera…

De vader heeft een herseninfarct gehad en lag in bed? #HoeDan #KelderKinderen #Ruinerwold — Elsie 🙂 (@elsslindeboom) October 15, 2019

Respect voor de eigenaar van café De Kastelein te #Ruinerwold die bezorgd was over de verwarde man en de politie waarschuwde! #omziennaarelkaar — Marijke van Beek (@marijkevanbeek) October 15, 2019

Hoe dan?? Hoe komen die kinderen straks nog goed terecht? Hoe heeft dit gekund?

Hoop dat er geen meisjes bij die kinderen waren…the horror 😱#Ruinerwold — Maud (@praagh1961) October 15, 2019

Als ik in 1x 5 bier achteroversla maak ik ook een verwarde indruk…..🤪maar zonder gekheid chapeau voor deze oplettende en doortastende kroeggangers 👍🏻#Ruinerwold #Drenthe — ros (@G_Rosco) October 15, 2019

Alsof alles nog niet bizar genoeg was, komt er steeds meer gekke informatie vrij.. #Ruinerwold — • 𝐷. 𝐸. (@Eeckie) October 15, 2019

Hulde voor de café eigenaar die het goed heeft ingeschat en gehandeld. #Ruinerwold — Koos Ligthart (@Koos_ligthart) October 15, 2019

Fijne buren had ‘het gezin’ ook.

Van die mensen die achteraf altijd van alles te melden hebben maar niet thuis zijn als de nood aan de man is. #Ruinerwold — 🍏Tuva Apelkvist (@55909264n) October 15, 2019

Begrijp niet dat de buren het niet ergens gemeld hebben, aangezien ze het wel een hele vreemde situatie vonden en dachten dat het om drugsgerelateerde ‘zaak’ ging #ruinerwold — J (@JRienke) October 15, 2019

Apparently nobody ever saw these kids!!! How does one man hide six kids? | Dutch family ‘waiting for end of time’ discovered in basement https://t.co/ZDL1rwK0Nu#ruinerwold — Keith J Fernandez (@withazed) October 15, 2019

#Ruinerwold

Raar verhaal, man is niet de vader van de kinderen.

Waar zijn die ouders? 😳 — winterdipje (@blaftenbijtook) October 15, 2019

Wat opvalt zijn de vele smakeloze grappen over dit menselijk drama in Drenthe. Gewoon niet doen. #Ruinerwold — Donna@2 (@Donnazonnebloem) October 15, 2019

Je kunt beter een feestje bouwen, als je het einde der tijden verwacht #WijnenWijnenWijnen……… #Ruinerwold — wat is het toch… (@watishettoch) October 15, 2019

Ik snap niet zo goed waarom je er grapjes over zou maken. Het is erg triest en verdrietig #Ruinerwold — Anna (@Annaatje76) October 15, 2019

Wat een bizar verhaal is dit.. hulde voor de café eigenaar. #ruinerwold #kelder https://t.co/RunR411ojT — Claudia Heres (@cdheres) October 15, 2019

Het einde der tijden afwachten? Eerst een biertje! #Ruinerwold — Schaduwkantjes (@schaduwkantjes) October 15, 2019

Drama in #Ruinerwold gelukkig geen “familiedrama” met dodelijke slachtoffers. Het bericht hakt er niettemin stevig in. Ik vermoed door de associatie van het woord “kelder” icm “kinderen”. Je denkt toch onwillekeurig al snel terug aan die vreselijke daden van #Dutroux… — Axel Wiewel 🐰 (@quimalypense) October 15, 2019

Nauwelijks te bevatten dit…. intriest!#Ruinerwold Gezin zat al negen jaar in Drentse schuilkelder https://t.co/u5psDMm5f4 — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🌳🌲 (@marcelbar8) October 15, 2019

