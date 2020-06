Prinses Beatrix brengt werkbezoek aan speeltuin (en ziet er bééldig uit)

Sinds ze afstand heeft gedaan van de troon, heeft prinses Beatrix nog maar nauwelijks werkbezoeken in haar agenda staan. Die taak wordt nu voornamelijk volbracht door haar zoon, koning Willem-Alexander. Maar woensdag bracht de 82-jarige daar verandering in.

De voormalig koningin van Nederland bracht een werkbezoek aan een speeltuin in Baarn.

Advertentie

Bea kom je buiten spelen?

Het is alweer enkele maanden geleden sinds prinses Beatrix haar opwachting maakte voor een werkbezoek op een plek in Nederland. Woensdag verscheen ze echter goedlachs tijdens de landelijke Buitenspeeldag van Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. De speeltuinvereniging staat in Baarn, en het is alweer de dertiende keer op rij dat de feestelijke Buitenspeeldag van het fonds georganiseerd wordt.