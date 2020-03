Karin werkt in de zorg: "Hij riep: 'Als ik dood ga aan corona, is het jouw schuld'"

Karin (38) werkt op een huisartsenpost in Brabant. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de druk op haar baan enorm toegenomen. Tussen haar nachtdiensten door heeft ze tijd gevonden om ons te vertellen over de huidige situatie in de zorg. “De schaarste aan beschermende materialen is écht heel erg groot.”

Het werk op de huisartsenpost ziet er momenteel anders uit dan normaal. De spreekuren zijn verdwenen en er wordt vooral telefonisch contact gehouden met de patiënten. “Onze taak is op dit moment vooral om mensen te informeren en geruststellen. Dat is heel lastig. Iedere dag komt er weer nieuwe informatie bij. De telefoon staat eigenlijk voortdurend roodgloeiend. Maandag, tijdens de persconferentie van premier Rutte, was het doodstil op de post. Niemand belde. Zodra de conferentie voorbij was, barstte het weer los met telefoontjes. Mensen zitten met veel vragen en ze hopen dat wij die kunnen beantwoorden.”

Karin houdt zich momenteel vooral bezig met het beantwoorden van telefoontjes waarin ze vragen van mensen over het virus beantwoord en zo goed mogelijk informeert. Dat het enorm druk is in de zorg op dit moment, lijkt niet iedereen zich te realiseren. “We doen heel hard ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Normaal vraag je altijd na een gesprek of iemand alles heeft begrepen, dat doen we nu nóg meer”, legt Karin uit. “Wanneer ik een twijfel bij iemand hoor, leg ik alles nog een keer uit. Helaas zijn er ook mensen die minder begripvol reageren aan de telefoon. Het beleid is dat we gezonde mensen met milde klachten niet doorverwijzen. Dat zorgt soms voor onbegrip. Vorige week riep iemand aan de telefoon ‘Als ik dood ga door corona dan is het jouw schuld’. Vaak komt zo’n reactie voort uit angst en onwetendheid.”

We steunen elkaar

De sfeer tussen Karin en haar collega’s is gelukkig goed. “Op de post is de sfeer altijd al goed maar nu helemaal.” De komende weken zijn alle collega’s hard nodig en dat realiseren ze zich goed. Van de 27 collega’s, zijn er nu 3 ziek en zitten thuis. “Dat moest er natuurlijk toch een keertje van komen. Gelukkig is de bereidheid om bij te springen heel groot. We staan echt met zijn allen klaar voor elkaar.”

Niet genoeg middelen in de zorg

Waar de zorg momenteel enorm tegen aanloopt, is de schaarste aan beschermende materialen. Ook Karin merkt dit tijdens haar dienst op de huisartsenpost. “Het is echt heel erg. We hebben mondkapjes waar je je naam op moet schrijven. Met dat kapje moet je een hele week doen. Dat geeft denk ik wel aan hoe weinig middelen er op dit moment zijn”, zegt ze verontrustend. De mondkapjes zijn in de zorg écht onmisbaar. Waar je bij ander werk 1,5 meter afstand van elkaar kunt houden, is dat voor Karin onmogelijk. “Wanneer ik de temperatuur bij iemand moet opmeten, kan ik geen 1,5 meter afstand bewaren. Dan heb ik écht een mondkapje nodig.”

Heel goed plannen

Karin is zelf niet bang om het virus te krijgen. “Ik voel me nog steeds gezond en let goed op.” Haar gezin maakt zich daar ook nog geen zorgen over. Sinds deze week is er voor Karin wel een nieuwe uitdaging bij gekomen, nu haar kinderen thuis zijn. Als Karin nachtdienst heeft, kan haar man bij de kinderen zijn. Toch komt dit niet altijd uit en moet ze goed plannen, zeker nu. “Soms bracht ik de kinderen naar opa en oma, maar in deze situatie gaat dat niet. Mijn schoonvader heeft maar 1 long en het is nu een te groot risico om de kinderen naar hem te brengen. Het feit dat er met hem iets zou kunnen gebeuren, wil ik absoluut niet riskeren!” Haar kinderen kunnen gelukkig op school terecht wanneer er niemand thuis is.

Let op elkaar

Karin is er van overtuigd dat we voorlopig nog niet van het virus af zijn. Zo zegt ze stellig: “Het is niet de vraag óf je het krijgt, maar wanneer.” Ze sluit zich dan ook volledig aan bij de toespraak van premier Rutte waarin hij zegt dat we goed op elkaar moeten blijven letten. Ook wil ze ons graag nog iets meegeven. “Blijf vooral thuis. Zéker nu de kinderen ook thuis zijn. Het lijkt misschien heel gezellig om met je kinderen een bakkie bij de buurvrouw te doen, maar doe het niet! Zoek het niet op. Ben je ervan bewust dat hoe gezond je ook bent, je een ander kunt besmetten.”

Vanwege de functie en de sector waarin Karin werkt wil zij graag anoniem blijven. De naam Karin is verzonnen.

