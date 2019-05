Op banenjacht? Je kunt nu werken voor koningin Elizabeth

Fan van het koningshuis en toe aan een carrièreswitch? Misschien wandel je binnenkort dan wel door de gangen van Buckingham Palace, want koningin Elizabeth is op zoek naar een nieuwe werknemer.

Eerder dit jaar opende koningin Elizabeth haar eigen Instagramaccount. Maar het lijkt erop dat deze app toch wat lastig voor haar is, want de koningin is op zoek naar een social media manager.

Werken voor koningin Elizabeth

Op de website van The Royal Household staat de functie uitgebreid beschreven. Het gaat om een baan van 37,5 uur per week, van maandag tot vrijdag. Enige druk moet je wel kunnen weerstaan, want alle online uitingen van koningin Elizabeth worden door de hele wereld bekeken. En ja, wanneer je deze baan bemachtigt, werk je dus écht vanuit Buckingham Palace.

Gewichtige baan

Als social media manager van de 93-jarige koningin heb je als taak om al het nieuws vanuit het koninklijk huis naar buiten te brengen op al haar social mediakanalen. Ook schrijf je artikelen en doe je onderzoek wanneer je deze gewichtige baan op jouw naam hebt staan. Een leuke bijkomstigheid is dat je allerlei staatsbezoeken en persconferenties kunt bijwonen om zo direct online verslag te doen.

Solliciteren

Over welke eigenschappen je moet beschikken? Veel werkervaring en kennis is belangrijk, en voor deze functie moet je bezitten over goede fotografiekunsten. En een beetje stressbestendig zijn is ook wel een pré, aangezien alles wat je doet door heel de wereld bekeken wordt. Mocht dit je als muziek in de oren klinken, dan raden we je aan om gauw in de pen te klimmen. Want solliciteren kan nú!

