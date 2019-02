Werken voor de koningin? Dat kan! Máxima zoekt een secretaresse

Is het altijd al jouw droom geweest om voor koningin Máxima te werken? Dan is dit je kans! De secretaris van Hare Majesteit is namelijk op zoek naar een nieuwe secretaresse.

Het gaat om een baan van 36 uur met een bruto salaris van 3130 euro.

Discreet

Klinkt niet verkeerd, toch? Maar vergis je niet: als secretaresse van de koningin moet je wel over een aantal kwaliteiten beschikken. Zo is het belangrijk dat je discreet op vertrouwelijke zaken kunt reageren én dat je zowel de Spaanse als de Duitse taal onder de knie hebt. ‘Kennis van, inzicht en gevoel voor verhoudingen’ worden genoemd, evenals ‘intercultureel aanpassingsvermogen’.

Steunpilaar

Het gaat om secretariaatswerk voor het 15-koppige algemeen secretariaat van het Hof. Dit team werkt aan van alles: van de voorbereiding van binnenlandse evenementen tot ondersteuning van privézaken. De nieuwe secretaresse moet vooral de steunpilaar worden van Gabriella Sancisi, particulier secretaris van de koningin. Sancisi helpt de koningin met haar VN-taken.

