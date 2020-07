Goed nieuws! Er lijkt een werkend coronavaccin te zijn

Na een lange, onzekere tijd door corona, gloort er hoop. Een Brits coronavaccin is namelijk goed uit de eerste testronde gekomen. Mogelijk komt het vaccin dit jaar nog op de markt.

Is het einde dan eindelijk in zicht?

Vorige maand investeerde Nederland, samen met Duitsland, Italië en Frankrijk, in de aankoop van 300 miljoen coronavaccins die in Oxford werden ontwikkeld. Toen was het nog onduidelijk of het vaccin ook echt succesvol zou zijn. Maar inmiddels lijkt het erop dat het een goede investering van Nederland is geweest.

In mei begonnen Britse onderzoekers met de eerste testen van het vaccin. Ruim 1000 mensen tussen de 18 en 55 jaar ondergingen de proef. Een deel van hen kreeg het vaccin en een ander deel een placebo. En wat bleek? 90% van de mensen die het vaccin toegediend kregen, ontwikkelden immuniteit tegen corona.

Antistoffen

Het vaccin, AZD1222, bestaat uit twee delen. Het bevat een verkoudheidsvirus met de uiterlijke kenmerken van corona. Zo zorgt het vaccin ervoor dat ons lichaam bij de toediening ervan antistoffen aanmaakt tegen corona. Maar deze antistoffen verdwijnen na verloop van tijd uit het lichaam. Daarom zorgt het vaccin er ook voor dat er meer T-cellen in ons bloed komen. Dit zijn cellen die het coronavirus onschadelijk kunnen maken. Deze T-cellen blijven veel langer in ons lichaam dan antistoffen en daarmee zou het vaccin voor langere tijd bescherming kunnen bieden tegen het coronavirus. Daarbij zijn de bijwerkingen van het vaccin licht. De proefpersonen kregen overwegend last van moeheid, hoofdpijn, spierpijn en hier en daar kregen mensen last van lichte griepklachten.

Tweede testronde

Ondanks dat het vaccin tot nu toe lijkt te werken, is het nog te vroeg om te zeggen of dat bij iedereen het geval is. Daarom zijn de onderzoekers nu gestart met een nieuwe testronde bij een grotere groep. Daarna zal er definitief worden gekeken naar de werking van het vaccin. Als dat beeld positief is, wordt het uitgegeven. En dat kan al in 2020 gaan gebeuren.

100 vaccins

Mocht het vaccin uiteindelijk toch niet het gewenste resultaat geven, dan is er nog hoop. Het WHO kwam er namelijk achter dat er over heel de wereld aan 100 mogelijke coronavaccins wordt gewerkt. Een aantal vaccins zijn zelfs al in een vergevorderd stadium. Het is dus hopen dat er hoe dan ook snel een oplossing komt.

