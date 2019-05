Mag je werkgever je verplichten om de dag na Hemelvaart vrij te nemen?

Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat ze de dag na Hemelvaart vrij zijn, terwijl dit eigenlijk geen officiële feestdag is. Nu zullen de meeste mensen hier niet over klagen, maar mag je werkgever je eigenlijk wel verplichten om op deze dag vrij te nemen?

Arbeidsrechtsadvocaat Maarten van Gelderen geeft in het AD opheldering over deze extra ‘vrije’ dag.

Advertentie

Regels officiële feestdagen

Volgens Van Gelderen bestaan er sowieso de nodige misverstanden over het vrij krijgen op officiële feestdagen. “Mensen denken dat het wettelijk geregeld is dat je vrij bent op feestdagen, maar dat is helemaal niet zo. Er is geen automatisch recht op een vrije dag, zelfs op Eerste en Tweede Kerstdag niet. Of je vrij bent, is afhankelijk van de cao of de arbeidsovereenkomst die je getekend hebt.

Vrij na Hemelvaart

Nu is de dag na Hemelvaart natuurlijk geen officiële feestdag, maar er zijn genoeg werkgevers die hun werknemers toch vragen om een vrije dag op te nemen. “Dit kan”, legt Van Gelderen uit. “Maar alleen als het gebruikelijk is binnen het bedrijf, het van tevoren duidelijk is gecommuniceerd én in het arbeidscontract is opgenomen dat het verplichte verlofdagen zijn.”

Recht om vrij te vragen

Je werkgever mag dus niet zomaar beslissen dat je deze vrijdag vrij bent. Volgens Van Gelder ligt het recht om vrij te vragen over het algemeen bij de werknemer zelf. Als een werkgever hiervan wil afwijken moet hij dat schriftelijk vastleggen en moeten beide partijen akkoord zijn.

Dít kun je doen

Staat er niks over deze dag in je arbeidsovereenkomst of cao, maar verplicht je baas je alsnog om vrij te nemen? Dan kun je ervoor kiezen om een zaak aan spannen en hier volgende week een gesprek over te voeren met je baas. “De vraag is dan altijd hoe hoog je het wilt opspelen”, zegt Van Gelderen. “Een discussie voeren met je werkgever doet de arbeidsverhoudingen geen goed.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock