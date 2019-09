Werknemer verbijsterd wanneer Queen Elizabeth hem een kopje thee komt brengen

Een man die aan het werk was in Buckingham Palace en een kopje thee bestelde bij ‘een welbespraakte vrouw’ was geschokt toen hij erachter kwam dat de Queen herself hem zijn gevraagde thee kwam brengen.

Dit wordt verteld in een nieuwe documentaire op de Britse zender Channel 5 getiteld Geheimen van de koninklijke paleizen. Hierin komen verhalen over Buckingham Palace aan de orde.

Druk bezig

In de documentaire komt de koninklijke stoffeerder Kevin Andrews aan het woord. Hij vertelt het verhaal van zijn vriend, die in Buckingham Palace een bureau uit elkaar aan het halen was. Er werd hem gevraagd of hij een kopje thee wilde. Wie dat vroeg, kon hij niet zien omdat hij bezig was met het meubel.

Geen onzin

“Hij antwoordde: ‘Ja, in een beker. 2 suikerklontjes. Builder’s tea. Ik wil niet van die onzin die ik de laatste keer dat ik hier was kreeg, al dat porselein en dat schoteltjesgedoe.” En zo kwam de vrouw terug met de ‘builder’s tea’, zoals een sterke kop zwarte thee wordt genoemd. “Ik heb je thee hier op tafel gezet”, klonk het. Toen hij opkeek zag hij koningin Elizabeth de kamer verlaten.

Een cocktail aan de bar

Naast deze daad komen er nog meer anekdotes aan bod in de documentaire. Zo blijkt dat de Queen ook een eigen bar in huis had en dat ze hier graag haar favoriete cocktail gin & Dubonbet dronk (nee, ze nipt dus niet alleen aan Engelse thee). Helaas werd deze na verloop van tijd gesloten omdat het personeel naar verluidt te dronken was geworden.

Bron & beeld: ANP